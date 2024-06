CNI defende que votação de projetos de regulamentação da tributária tenha celeridade

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) defende celeridade na votação dos projetos de regulamentação da reforma tributária. Em nota divulgada nesta quinta-feira, 27, a entidade pede a manutenção do cronograma proposto pela Câmara dos Deputados. A expectativa do setor industrial é de que os ajustes finais nos textos dos projetos sejam feitos até 4 de julho, com votação no plenário da Câmara, nos dois turnos, até 12 de julho.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou na quarta, 26, durante participação no Fórum Jurídico de Lisboa, que a regulamentação da tributária está bem encaminhada e reafirmou a previsão de que o relatório seja apresentado em 3 de julho, com possível votação na segunda semana do mês, antes do recesso parlamentar.

"Existem alguns pontos importantes para o setor produtivo. O primeiro é que o PLP 68 manteve o bom funcionamento do Imposto sobre Valor Agregado (IBS e CBS). O segundo ponto é o crédito amplo para a indústria. Existe uma grande preocupação para que haja clareza em manter o crédito amplo para vários setores da indústria, por isso, a delimitação do que dá direito a crédito foi um avanço", afirma o superintendente de Economia da CNI, Mário Sérgio Telles. O Projeto de Lei 68 trata das regras gerais do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), dos Estados e municípios, da Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS), da União, e o Imposto Seletivo (IS).