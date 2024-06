Campos Neto evita polêmica, mas cita piora de preços de ativos com pronunciamentos de Lula

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, evitou entrar nesta quinta-feira, 27, em polêmica sobre as declarações do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em relação tanto ao seu trabalho à frente da autoridade monetária quanto à política fiscal. Ao responder, porém, se os ataques de Lula dificultam o trabalho do BC, Campos Neto observou que, conforme mostra o comportamento do mercado em tempo real no passado recente, houve piora de preços de ativos e de variáveis econômicas em momentos de pronunciamento do presidente.

Dessa forma, ele ponderou que o aumento do prêmio de risco, com volatilidade, afeta o canal das expectativas e, consequentemente, a potência da política monetária, tornando, sim, mais difícil o trabalho do BC ao longo do tempo.

Campos Neto, da mesma forma, procurou não comentar as falas em que Lula descarta a ideia de desvincular os reajustes de benefícios previdenciários do salário mínimo. Segundo o presidente do BC, não faz sentido comentar medidas especificas relacionadas às contas públicas, acrescentando que o que importa são os desdobramentos da política fiscal na função de reação do Banco Central.