Cade desiste de sessão para chancelar aval à operação IBM-SAG; compra é considerada aprovada

O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) não irá mais analisar a operação de compra pela IBM de parte da empresa alemã SAG, anunciada no fim do ano passado. Após o despacho assinado pelo conselheiro Gustavo Augusto no início da semana, a aquisição é considerada aprovada pelo órgão antitruste brasileiro. Como mostrou na quarta-feira o Broadcast (sistema de notícia em tempo real do Grupo Estado), o Cade chegou a marcar uma sessão para esta quinta-feira, 27, com a intenção de homologar a última decisão de Gustavo Augusto, segundo a qual o negócio pode ser consumado.

O conselheiro ajustou sua posição após as empresas voluntariamente alterarem trechos do contrato que diziam respeito a cláusulas de não-competição (non compete) e de não-aliciamento (no poach) impostas em desfavor da SAG. A modificação, com abrangência global, foi feita após Gustavo Augusto apontar na semana passada preocupações com as regras e pedir, por isso, que a operação fosse avaliada mais profundamente pelo Cade, mesmo depois de a Superintendência-Geral (SG) ter dado aval à compra.

Inicialmente, o entendimento foi de que a nova decisão precisaria ser discutida pelo tribunal. Uma sessão extraordinária foi convocada, com link de transmissão aberto na manhã desta quinta. Contudo, foi cancelada após o conselho concluir que, com a alteração do contrato, a avocação do caso ao tribunal teria "perdido o objeto" e, portanto, não precisaria ser mais analisada no plenário. Na prática, a IBM e a SAG têm o sinal verde do Cade para seguir com o negócio.