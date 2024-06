Bolsas de NY fecham em leve alta, aguardando publicação do PCE de maio

As bolsas de Nova York fecharam em leve alta nesta quinta-feira, 27, com expectativa pela divulgação do índice de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) de maio nesta sexta-feira, 28, que é a medida preferida de inflação para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O dia contou ainda com a publicação de indicadores menos significativos, e alguns movimentos do setor corporativo.

No fechamento, o índice Dow Jones teve alta de 0,09%, aos 39.164,06 pontos; o S&P 500 subiu 0,09%, aos 5.482,87 pontos; e o Nasdaq teve ganhos de 0,30%, aos 17.858,68 pontos.

O PIB dos EUA teve expansão anualizada de 1,4% no primeiro trimestre, segundo leitura final divulgada nesta manhã. O resultado ficou acima do avanço de 1,3% apontado no levantamento anterior. Já a inflação PCE do período também sofreu leve revisão para cima, com alta de 3,4% do dado cheio e aumento de 3,7% do núcleo. O número de pedidos de auxílio-desemprego caiu para 233 mil na semana passada, ficando levemente abaixo do esperado, enquanto as encomendas de bens duráveis avançaram 0,1% em maio, ante previsão de estabilidade.