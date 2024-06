Bolsas da Europa operam em leve baixa, com cautela antes de dados e eleição francesa

São Paulo, 27/06/2024 - As bolsas europeias operam majoritariamente em leve baixa na manhã desta quinta-feira, à medida que um clima de cautela prevalece antes de importantes dados de inflação dos EUA e do primeiro turno das eleições parlamentares da França.

Investidores na Europa evitam fazer grandes apostas antes de uma pesquisa mensal sobre a inflação PCE dos EUA, que será divulgada apenas amanhã (28). Os números do PCE, métrica preferida de inflação do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), podem influenciar as expectativas para eventuais cortes dos juros básicos dos EUA este ano.

Antes disso, os EUA publicam hoje dados finais do Produto Interno Bruto (PIB) e do PCE referentes ao primeiro trimestre.

O tom cauteloso nos negócios europeus também precede as eleições legislativas da França, cujo primeiro turno está marcado para domingo (30). A previsão é de que a extrema direita conquiste a maior votação, bem à frente da aliança do presidente Emmanuel Macron.