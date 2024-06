Bolsas da Europa fecham na maioria em baixa, com cautela por política e postura do BCE

As bolsas da Europa fecharam na maioria em baixa nesta quinta-feira, 27, em uma sessão na qual prevaleceu mais uma vez a cautela diante do quadro de incerteza política na região, que tem nos riscos à uma consolidação fiscal alguns dos maiores temores. Além disso, a postura do Banco Central Europeu (BCE) segue observada, com dirigentes reforçando uma visão com maior prudência antes de novos cortes de juros.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,41%, a pontos.

Dirigente do BCE, Martins Kazaks afirmou que o corte de 25 pontos-base nos juros na última reunião "foi em certa medida um passo simbólico" da instituição, com pouco efeito prático. Segundo ele, os próximos passos do BCE "dependerão do que acontece com a inflação". Já o dirigente Peter Kazimir afirmou nesta quinta que uma nova redução das taxas de juros é possível em 2024, mas alertou que ainda vê um "risco significativo de aumento da inflação". Kazimir se opõe a movimentar os juros em julho, defendendo que é "apropriado esperar até setembro", quando serão divulgadas novas projeções econômicas do BCE.