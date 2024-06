BC revisa estimativa de hiato do produto no fim de 2024, de -0,6% para -0,4%

O Banco Central informou, no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), sua estimativa para o hiato do produto, uma variável não-observável que mede a ociosidade na economia. Para o segundo trimestre de 2024, a projeção passou de -0,6% para 0%. Para o quarto trimestre de 2024, a estimativa passou de -0,6% para -0,4%. A avaliação é de que o hiato do produto passou de valores levemente negativos para valores em torno da neutralidade.

"As condições monetárias mais restritivas fazem com que a abertura do hiato seja mais pronunciada do que no Relatório anterior, com impactos relevantes para as projeções de inflação. Ressalta-se que, em virtude da elevada incerteza existente nas estimativas do hiato do produto, o Copom avalia projeções com diferentes estimativas e cenários para essa variável", aponta o documento.

A avaliação é de que dados de PIB e mercado de trabalho vieram mais fortes do que o esperado. No caso do mercado de trabalho, o documento destaca a queda na taxa de desocupação e sua velocidade e também as contratações formais líquidas, que já estavam em patamar significativo e aumentaram. Outro fator avaliado foi o crescimento real anual dos salários que, embora tenha diminuído, permanece entre os maiores valores da série histórica.