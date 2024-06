ANP se junta ao Mercado Livre para combater venda irregular de lubrificantes e metanol

O aumento da comercialização online de lubrificantes e até de metanol como combustível levaram a diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a aprovar, em reunião nesta quinta-feira, 27, um acordo de cooperação técnica com o Mercado Livre, para coibir o comércio fraudulento e desleal desses produtos.

"A ANP tem identificado um mercado crescente de empresas sem autorização, principalmente em São Paulo, o que prejudica diretamente o consumidor, com a baixíssima qualidade do produto, além de oferecer um preço mais baixo, e, portanto, atentando contra a ordem econômica", explicou o relator do processo e diretor da ANP, Fernando Moura.

De acordo com Moura, o acordo permitirá que a ANP tenha acesso a uma ferramenta tecnológica por meio da qual poderá pesquisar os óleos lubrificantes acabados e o metanol comercializados no Mercado Livre, maior plataforma de vendas online do País, com 15% do mercado, segundo a ANP.