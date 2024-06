Ajustes para ambiente de juros elevados ainda não estão completos, diz relatório do BoE

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) apontou que os ajustes para um ambiente de juros elevados ainda não estão completos no Reino Unido, em seu trimestral Relatório de Estabilidade Financeira, divulgado nesta quinta-feira, 27. No entanto, os bancos britânicos estão bem capitalizados e com posição forte de liquidez para apoiar famílias e empresas, caso aconteça uma deterioração das condições econômicas.

O relatório constatou que o ambiente geral de riscos para o setor financeiro praticamente não mudou em relação ao primeiro trimestre: mercados continuam a precificar cenário econômico benigno e famílias e empresas estão resilientes, apesar da pressão provocada pelo aperto monetário.

Por outro lado, o BoE observou a necessidade de endereçar riscos associados ao setor imobiliário em nível global. Particularmente no Reino Unido, o relatório do banco central apontou que o impacto total do aperto monetário ainda não foi transferido para as hipotecas. Os efeitos podem variar de aproximadamente 35% a 50% em aumentos no pagamento de empréstimos refinanciados, por exemplo.