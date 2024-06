Secretário do Tesouro afirma que meta fiscal de 2024 está mantida e é 'viável'

Apesar do ceticismo do mercado financeiro, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta quarta-feira, 26, que a meta fiscal de 2024 está mantida e é "viável", não havendo nenhuma discussão para sua alteração, afirmou. Ele também defendeu que nunca houve por parte do governo omissão na adoção de medidas que garantam o atingimento do alvo fiscal, que prevê zerar o déficit público. "Distância entre o que mercado espera e nossas projeções no bimestral para o resultado primário vem se encurtando", afirmou Ceron, argumentando também que o importante é garantir que o resultado ao fim do ano se insira dentro da banda admitida pelo arcabouço fiscal.

Ele repetiu ainda que as expectativas do mercado para os resultados fiscais não estão desancorando, e observou que, em muitos momentos, há uma "mistura de variáveis" que influenciam a política monetária, principalmente no curto prazo, reconhecendo que a política fiscal "obviamente importa" para a condução da política monetária.

Sobre os números de contingenciamento e bloqueio no orçamento projetados por agentes econômicos, Ceron disse que evitaria comentar, justamente porque, segundo ele, há uma confusão sobre a diferenciação técnica entre contingenciamento - feito caso a arrecadação não esteja correspondendo - e bloqueio - que é efetuado para que as despesas não ultrapassem o limite dado pelo arcabouço fiscal.