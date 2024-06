Passagens aéreas caem 9,87% e dão maior alívio ao IPCA-15 de junho

Os preços dos combustíveis também baixaram: 0,22%. A gasolina ficou 0,13% mais barata, e o etanol caiu 0,80%. O preço do gás veicular encolheu 0,46%, e o do óleo diesel, 0,42%.

O subitem táxi aumentou 0,18%, devido ao reajuste de 17,64% em Recife a partir de 22 de abril.

No acumulado do ano, de janeiro a junho, os custos com Transportes têm queda de 0,50%. A passagem aérea acumula um recuo de 42,22% no ano. Já a gasolina aumentou 4,50% no acumulado de janeiro a junho, e o etanol subiu 7,14%.