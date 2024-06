Lula diz que não é possível desvinculação do BPC e pensões do salário mínimo

Lula prosseguiu: "Se eu acho que vou resolver o problema da economia brasileira apertando o mínimo do mínimo, eu estou desgraçado, cara. Eu não vou para o céu. Eu ficaria no purgatório."

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que não é possível desvincular da política de valorização do salário mínimo o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e as pensões. "Não é (possível), porque não considero isso gasto, gente", respondeu, ao ser questionado em entrevista ao portal UOL . "A palavra salário mínimo é o mínimo que a pessoa precisa para sobreviver."

"O mercado está sempre trabalhando para não dar certo, torcendo para as coisas serem piores", afirmou Lula. "As pessoas da Faria Lima pensam no lucro, e o Brasil precisa ter alguém que pensa no povo."

Lula também citou o fundador da Ford, Henry Ford, como exemplo de empresário. "Eu quero que o empresário tenha lucro, mas quero que ele tenha a cabeça como teve o Henry Ford, quando disse: eu quero que meus trabalhadores ganhem bem para eles poderem comprar os produtos que eles fabricam", disse.

Questionado sobre a possibilidade de cortar gastos e quais, Lula disse que o governo ainda analisa se eles serão necessários.