Lucro da General Mills cai 9% no 4º trimestre fiscal, para US$ 557,5 milhões

A companhia de alimentos General Mills, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 557,5 milhões, ou US$ 0,98 por ação, em seu quarto trimestre fiscal, encerrado em 26 de maio de 2024, informou a empresa nesta quarta-feira, 26. O resultado representa queda de 9% ante igual período do ano fiscal anterior, quando a empresa registrou lucro líquido de US$ 614,9 milhões (US$ 1,04 por ação). Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 1,01.

A receita no trimestre ficou em US$ 4,714 bilhões, 6% abaixo do obtido um ano antes, de US$ 5,03 bilhões. As vendas líquidas orgânicas da companhia caíram 6% na comparação com o quarto trimestre do ano fiscal anterior, segundo a empresa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A fabricante disse que as vendas para o segmento de varejo da América do Norte caíram 7%, para US$ 2,853 bilhões. No segmento internacional, as vendas recuaram 10%, para US$ 667,5 milhões, enquanto na parte de pets houve recuo de 8%, para US$ 602,1 milhões. Já as vendas no segmento de serviço de alimentação na América do Norte subiram 4%, a US$ 589 milhões.