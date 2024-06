Juros: taxas sobem com pressão do câmbio, fala de Lula e exterior

Os juros fecharam o dia em alta firme. A escalada do dólar para além dos R$ 5,50, o avanço dos juros dos Treasuries e, em especial, declarações do presidente Lula mostrando resistência ao corte de gastos prevaleceram ante as boas notícias do dia, como o IPCA-15 abaixo da mediana da estimativas e a publicação do decreto que regulamenta a meta contínua de inflação. No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,615%, de 10,564% ontem no ajuste. O DI para janeiro de 2026 tinha taxa de 11,23%, de 11,12% ontem no ajuste, e o DI para janeiro de 2027, taxa de 11,61%, de 11,50%. A do DI para janeiro de 2029 subiu de 11,94% para 12,05%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As declarações do presidente Lula, em entrevista ao UOL, não chegaram a surpreender, mas não deixam de aumentar o desconforto dos agentes ao elevar o nível de ruídos que respondem por boa parte da inclinação da curva e da pressão sobre o câmbio.

Num momento em que a agenda de revisão de despesas do governo é tida como crucial para manter em pé o arcabouço fiscal, Lula questionou a necessidade de cortes. "O problema é saber se precisa efetivamente cortar ou se a gente precisa aumentar a arrecadação", afirmou. Segundo o presidente, a avaliação das despesas será feita "sem o nervosismo do mercado". Ele disse ainda não ser possível desvincular da política de valorização do salário mínimo o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e as pensões por que não considera "isso como gasto". À tarde, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, saiu em defesa de Lula, mas o mercado ignorou. Segundo Ceron, o presidente Lula apoia a agenda de revisão de gastos. "Sinalizações são de total apoio à equipe, muitas vezes há interpretações sobre trechos das colocações, mas digo que o presidente tem nos apoiado de forma irretocável", afirmou. O estrategista da Traad, Leonardo Cappa, considera que as boas notícias do fiscal ficaram em 2023. "Não vai ter surpresa, não teremos mais anúncio pró-mercado, apenas alguns ajustes", afirma Cappa, para quem se o governo parece não se incomodar com o dólar a R$ 5,50 deveria se preocupar com o nível da curva de juros.