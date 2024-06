Discussão sobre contingenciamento deve ser objetiva e serena, afirma secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta quarta-feira, 26, que a equipe econômica está em processo de revisão de avaliação das despesas e receitas, que sairá no próximo relatório bimestral em julho, e garantiu que, se os números apontarem para alguma necessidade de contingenciamento, essa ação será tomada. "A discussão sobre contingenciamento deve ser objetiva e serena", afirmou. Ele ponderou que não vê "grandes elementos" que indiquem uma mudança relevante nas estimativas de receita e que "macroelementos" estão sendo observados.

Ceron também foi questionado sobre o fato de ainda nenhuma empresa ter aderido formalmente ao processo de pagamento com condições especiais que é ofertado em casos de derrota no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf) decidida pelo voto de qualidade. O resultado dos julgamentos do órgão configura uma das principais apostas para a arrecadação do governo neste ano, quando o objetivo é zerar o déficit público.

O secretário apenas respondeu que a Receita tem um trabalho técnico para reavaliar as expectativas de receitas advindas do Carf, que podem entrar no próximo relatório bimestral. Ele defendeu, contudo, que a arrecadação está se recuperando, ainda que haja dúvida "na margem" no mercado se o volume será suficiente para cumprir a meta fiscal.