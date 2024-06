Ceron diz que não viu nada que já não fosse público nas declarações de Lula sobe gastos

No momento em que a disposição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a agenda de revisão de gastos é colocada em dúvida pelo mercado financeiro, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, buscou fazer uma diferenciação entre o que seria uma política de corte de gastos - "chavão" criticado pelo petista - e uma política que observe a dinâmica de crescimento das despesas e que adeque esse avanço às regras fiscais. "Não vi nada novo nas falas do presidente. Estamos no estágio de apresentar a Lula o diagnóstico das despesas públicas. Não foi feita nenhuma declaração com novidade em relação ao que está sendo discutido", comentou Ceron em coletiva de imprensa sobre os dados do Tesouro de maio.

Questionado sobre as declarações do presidente, o secretário do Tesouro afirmou que o olhar da equipe econômica está voltado para garantir que a dinâmica de crescimento das despesas do governo seja compatível com o arcabouço fiscal no médio e no longo prazo. Isso não seria a mesma coisa que eliminar, por "corte", um programa social, disse Ceron, num esforço de suavizar o discurso sobre a revisão de gastos, que enfrenta resistências da ala política do governo Lula.

"Posso diminuir o crescimento de um programa, para ele crescer a uma taxa X, não Y. Não estou cortando, mas fazendo crescer numa dinâmica confortável as regras. Isso é importante porque não é uma política fiscal econômica que busca Estado mínimo, mas uma política que vai equilibrar as demandas fiscais que são importantes para a responsabilidade fiscal. Por isso esses termos, de corte, fica no chavão, e atrapalham um debate mais sereno, de olhar dinâmica pelo lado de crescimento das despesas", respondeu Ceron.