BCE/Panetta: macroeconomia da zona do euro é consistente com normalização da política monetária

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Itália, Fabio Panetta, afirmou nesta quarta-feira, 26, que o ciclo de política monetária da zona do euro está em um "ponto de virada", no qual a macroeconomia é consistente com a normalização dos juros. Segundo ele, o BCE continuará o processo de flexibilização de modo "gradual e suave".

"O ritmo de normalização continuará dependente de avaliações sobre perspectivas de inflação, pressões subjacentes e força da transmissão da política monetária", reiterou Panetta, em discurso divulgado no site do BC da Itália. "No entanto, o curso atual da política monetária não mudará desde que dados confirmem avanço da inflação rumo à meta de 2%."

Na visão do dirigente, o ajuste das taxas de juros é necessário para garantir o retorno suave da inflação sem prejudicar a economia, ao mesmo tempo em que o BCE controla riscos de choques econômicos que possam afetar negativamente o crescimento ou acelerar novamente os preços.