Alimentação no domicílio sobe 1,13% no IPCA-15 de junho; fora do domicílio avança 0,59%

As famílias pagaram mais pela batata inglesa (24,18%), leite longa vida (8,84%), arroz (4,20%) e tomate (6,32%). Por outro lado, houve reduções no feijão carioca (-4,69%), cebola (-2,52%) e frutas (-2,28%).

Os preços dos alimentos aceleraram o ritmo de alta em junho, de acordo com a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) no mês, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O custo da alimentação no domicílio subiu 1,13% em junho. A alimentação fora do domicílio aumentou 0,59%. A refeição fora de casa subiu 0,51%, e o lanche avançou 0,80%.

No acumulado do ano, de janeiro a junho de 2024, o grupo Alimentação e bebidas acumula uma alta de preços de 5,37%. No mesmo período, a alta do IPCA-15 como um todo está em 2,52%.

A alimentação no domicílio acumula um aumento de 6,49% no ano. Os cereais, leguminosas e oleaginosas subiram 13,13%; os tubérculos, raízes e legumes saltaram 45,15%; e hortaliças e verduras, 11,61%; frutas, 12,22%; e leites e derivados, 8,14%. Já as carnes acumulam um recuo de preços de 2,46% no acumulado do ano.