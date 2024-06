Novamente houve debate em torno de balanço de riscos na reunião do Copom, mostra ata

A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, 25, ponderou que novamente houve um debate em torno do balanço de risco. "Após a exposição de diferentes pontos de vista, o Comitê majoritariamente decidiu por manter o balanço de riscos simétrico nessa reunião", diz o documento.

Neste debate, foi enfatizado que parte da assimetria altista relacionada à atividade já havia sido incorporada no próprio cenário central, com a reavaliação do hiato do produto. Também foram expressados o receio de que o hiato do produto continue mostrando resiliência e de uma inflação de alimentos mais persistente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por isso, o Copom manteve o balanço de riscos com fatores em ambas as direções. Para os riscos de alta, há a persistência das pressões inflacionárias globais e maior resiliência da inflação de serviços em função do hiato do produto apertado. Para a baixa, estão a desaceleração da atividade econômica global e impactos do aperto monetário sincronizado se mostrarem mais fortes do que o esperado. Com as conjunturas externa e doméstica incertas, exige-se mais cautela na condução da política monetária.