Ministro confirma exoneração de Thiago Santos da Conab; conselho encaminhará demissão

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, confirmou, nesta terça-feira, 25, o pedido de exoneração do diretor executivo de Operações e Abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Thiago José dos Santos. De acordo com o ministro, o Conselho de Administração (Consad) da companhia vai encaminhar, ainda nesta terça, a demissão de Santos.

A confirmação de Teixeira ocorreu no período da manhã, em fala a jornalistas ao chegar ao Palácio do Planalto para reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o Plano Safra. De acordo com o ministro, o assunto sobre o diretor executivo está "resolvido".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A informação da exoneração foi revelada pela colunista Andreza Matais, do UOL, e confirmada ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) pela assessoria de imprensa da pasta no domingo, 23. A diretoria de Santos é a responsável pela operacionalização e pelo edital do leilão de compra pública de arroz importado anulado pelo governo federal após suspeitas de irregularidades.