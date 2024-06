Microsoft pode ter prejudicado concorrência na UE com inclusão do Teams no Office

A Comissão Europeia, braço executivo da UE, disse nesta terça-feira ter encaminhado à Microsoft um "comunicado de objeções", em um passo formal para notificar as partes interessadas sobre objeções relacionadas a possíveis acordos ou práticas de mercado.

Autoridades antitruste da União Europeia (UE) avaliam que a Microsoft pode ter prejudicado a concorrência no bloco ao oferecer o aplicativo de videoconferência Teams junto com seu popular software de produtividade Office.

A iniciativa ocorre quase um ano depois de a UE abrir uma investigação formal para determinar se a Microsoft violou as regras de concorrência do bloco ao vincular ou agrupar o Teams com o Office 365 e o Microsoft 365.