Dirigente do Fed vê política bem posicionada, mas fala em menor restrição em algum momento

São Paulo, 25/06/2024 - A governadora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook afirmou nesta terça-feira, 25, que a política monetária atual da autoridade está bem posicionada para responder conforme necessário a alterações, e que, em algum momento, será apropriado reduzir o nível de restrição. Em discurso no Clube Econômico de Nova York, a dirigente apontou que o momento de qualquer ajuste dependerá de como os dados evoluem e o que eles implicam para as perspectivas econômicas e o equilíbrio de riscos.

"Depois da rápida desinflação no segundo semestre do ano passado, o progresso abrandou este ano. O meu foco continua sendo garantir que a inflação esteja no caminho de regressar de forma sustentável aos 2%", afirmou a integrante do Fed. "Espero que a tendência de desinflação a longo prazo continue à medida que as taxas de juro pesam sobre a demanda", indicou Cook.

"A minha previsão é que as taxas de inflação a três e seis meses continuarão a descer numa trajetória acidentada, à medida que a resistência dos consumidores aos aumentos de preços se refletir nos dados", apontou a dirigente. "Espero que a inflação acumulada em 12 meses se mova aproximadamente lateralmente durante o resto deste ano, com dados mensais provavelmente semelhantes às leituras favoráveis do segundo semestre do ano passado", disse Cook.