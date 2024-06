Diretora do Fed diz não ver corte de juros em 2024, mas ressalta dependência de cenários

No entanto, Bowman apontou que os preços tiveram progresso apenas modesto em 2024 e o mercado de trabalho segue apertado, apesar do recente equilíbrio entre oferta e demanda.

A dirigente projetou que o aumento da imigração, o avanço salarial de 4% ou acima e o aperto contínuo do mercado de trabalho podem resultar em persistência da inflação de serviços, cenário inconsistente com a estabilidade de preços em 2%.

Os cenários estipulados por Bowman incluem ainda outros riscos de aceleração da inflação, como tensões geopolíticas e o aumento da demanda por relaxamento de condições financeiras ou estímulos fiscais adicionais.

Por outro lado, o crescimento econômico dos EUA deve desacelerar, acompanhando o arrefecimento dos gastos com consumo e da atividade do setor imobiliário, ponderou. A dirigente também reconheceu que houve moderação nas pressões inflacionárias e na demanda por mão de obra no último ano, como resultado da política monetária restritiva do BC americano.