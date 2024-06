Campus de data centers triplicará capacidade de processamento de dados em Fortaleza

Nesta terça, dia 25, foi lançado um dos data centers que comporá o campus. Empreendimento com investimento de R$ 1 bilhão e 30 MW de potência tem previsão de ser concluído no 1º trimestre de 2025

A Scala lançou nesta terça-feira, 25, a pedra fundamental de um novo data center, batizado de SFORPF01, com previsão de ser inaugurado no 1º trimestre de 2025, com potência total estimada em 30 MW e investimento de R$ 1 bilhão.

Conforme o CEO da Scala Data Centers, Marcos Peigo, o empreendimento ficará no campus Praia do Futuro, que terá um segundo data center, o SFORPF02, e uma subestação de energia. “O primeiro prédio tem 7,2 MW de TI. O segundo prédio vai ter 13,5 MW de TI. Os dois combinados dão 20,7 MW de TI, o que equivale a uma potência de mais ou menos 30 MW. Só para dar uma referência do que isso significa: 30 MW de potência total é o dobro do que tem hoje instalado em Fortaleza, somando todos os outros data centers”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na prática, uma vez concluído, o campus de data centers vai triplicar a potência de processamento de dados da capital cearense, que é também um dos principais hubs de chegada de cabos de fibra óptica do mundo.