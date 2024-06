Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, mas chinesas estendem perdas recentes

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 25/06/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, com a do Japão favorecida pelo enfraquecimento do iene, mas as chinesas estenderam perdas recentes.

O índice japonês Nikkei subiu 0,95% em Tóquio, a 39.173,15 pontos, impulsionado por ações de montadoras, trading companies e bancos, à medida que a recente desvalorização do iene frente ao dólar melhora a perspectiva de lucros.