Trajetória da inflação não dá confiança sobre queda sustentável dos preços, diz Daly, do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, comentou nesta segunda-feira, 24, que a trajetória da inflação dos EUA não oferece confiança para o banco central sobre uma tendência "sustentável" de queda dos preços. "Inflação ainda está bem elevada", observou, em evento do Commonwealth Club. "Fizemos muito progresso, mas ainda há trabalho a fazer para alcançar meta de 2%."

Daly avaliou que há uma normalização da cadeia de oferta e da participação do mercado de trabalho, que contribuíram para a queda da inflação até o momento. No entanto, a dirigente apontou que a restrição da demanda deve ser crucial para o processo de desinflação a partir de agora, considerando que esse é o principal catalisador dos preços domésticos nos EUA desde o segundo semestre de 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A presidente do Fed de São Francisco notou que, por exemplo, o aumento modesto da taxa de desemprego desacelerou a demanda, sem prejudicar o mercado de trabalho. Para os próximos meses, Daly espera um arrefecimento também dos gastos com consumo, diante do esgotamento do excesso de poupanças e enfraquecimento do emprego.