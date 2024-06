Superintendência do Cade aprova aquisição pela Suzano de ativos florestais do BTG em MS

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Suzano da totalidade das ações da Timber VII e da Timber XX, que pertenciam ao grupo BTG.

O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 24.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Timber VII e a Timber XX são sociedades de propósito específico que detêm terras no Mato Grosso do Sul voltadas à produção de florestas plantadas de eucaliptos e pinus.

"Em relação ao racional econômico e estratégico para a realização do negócio pretendido, as partes informam que, para a Suzano, a operação se insere no contexto da estratégia operacional do negócio, que demanda suprimento de madeira. Já para o Grupo BTG, a operação representa uma boa oportunidade de desinvestimento", alegaram as empresas, no processo.