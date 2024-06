Fávaro confirma que lançamento do Plano Safra 2024/25 será em Brasília na quarta-feira

O lançamento deve ser pela manhã, em cerimônia tradicional no Palácio do Planalto, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com interlocutores, o recuo na proposta de realizar a cerimônia na cidade do interior de Mato Grosso deve-se ao pouco tempo hábil para tornar viável a logística e organização do evento fora do Palácio do Planalto.

O Ministério da Agricultura sugere R$ 452,3 bilhões para o financiamento de médios e grandes produtores na próxima safra.