Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, com ações de tecnologia pressionadas por Nvidia

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 24/06/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, com ações de tecnologia em Taiwan e Coreia do Sul ainda pressionadas pela recente fraqueza da Nvidia, fabricante de chips americana que protagoniza o frenesi em torno da inteligência artificial (IA).

O índice Taiex caiu 1,89% em Taiwan, a 22.813,70 pontos, em meio a um tombo de 3,09% na ação da TSMC, maior produtora de semicondutores do mundo, e o sul-coreano Kospi recuou 0,70% em Seul, a 2.764,73 pontos, sob o peso de ações de chips e baterias.