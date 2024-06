BoJ discutiu a possibilidade de novos aumentos de juros no Japão na reunião de junho

O conselho de política monetária do Banco do Japão (BoJ) discutiu a possibilidade de aumentar ainda mais as taxas de juros em meio a preocupações com a pressão inflacionária persistente no país, de acordo com um resumo das opiniões de sua última reunião de política monetária divulgado na noite de domingo.

"Existe a possibilidade de desvio dos preços para cima do cenário base se ocorrer outro repasse dos recentes aumentos de custos para os preços ao consumidor", disse um dos nove membros do conselho na reunião realizada em 13 e 14 de junho. "É necessário que o banco considere se são necessários mais ajustamentos à acomodação monetária do ponto de vista da gestão de risco", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O banco precisa normalizar o seu balanço de forma atenta e adequada, ao mesmo tempo que comunica com os participantes do mercado", disse um membro do conselho, ao mencionar planos de desacelerar o balanço patrimonial para a próxima reunião. Houve outra opinião de que o corte nas compras de títulos deveria ser conduzido separadamente da política monetária, porque teria como objetivo reduzir o envolvimento do banco no mercado de títulos japoneses. Fonte: Dow Jones Newswires.