Scholz e Milei concordam com conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e o presidente da Argentina, Javier Milei, trataram do acordo entre Mercosul e União Europeia em encontro neste domingo, 23, durante visita do presidente argentino à Alemanha. De acordo com comunicado à imprensa do porta-voz do governo federal, Steffen Hebestreit, Milei e Scholz "concordaram que as negociações sobre o acordo deveriam ser concluídas rapidamente". O acordo, finalizado em 2019, precisa ainda ser ratificado pelos blocos.

Milei e Scholz discutiram sobre a possível adesão da Argentina à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Segundo o comunicado, o governo alemão apoia a entrada da Argentina no bloco.

Os líderes também abordaram no encontro as relações bilaterais entre os países e debateram economia, comércio, energias renováveis e proteção climática global.