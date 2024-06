Vamos explorar, afirma presidente sobre petróleo na margem Equatorial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta, 21, que o governo vai explorar petróleo na Margem Equatorial, operação defendida pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e pela atual presidente da Petrobras, Magda Chambriard. A declaração ocorreu em entrevista à Rádio Mirante News FM, do Maranhão. "Nós vamos explorar a Margem Equatorial", disse o presidente. "Por enquanto, não é explorar. O que nós queremos é fazer um processo de medição para a gente saber se tem (petróleo) e qual a quantidade de riqueza que tem lá embaixo." Na sequência, Lula afirmou: "Pode ficar certo de que vamos explorar". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O assunto tem colocado em lados opostos Alexandre Silveira e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que referendou parecer do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) contra essa exploração na região da Foz do Amazonas. O assunto também tem mobilizado parlamentares do Amapá no Congresso, contrários ao parecer do Ibama.

Sem entrar nessa questão, Lula destacou a "distância enorme" entre as regiões que poderiam ser alvo de exploração. "Quando a gente fala da Margem Equatorial, o pessoal fala: mas é perto da Amazônia. É o seguinte: são 575 quilômetros da margem do Amazonas", disse. "Uma distância enorme." A Margem Equatorial se estende pelo litoral brasileiro do Rio Grande do Norte ao Amapá e, segundo o governo, é uma região geográfica de potencial exploratório para o setor de óleo e gás. Campos Neto Pelo quarto dia só nesta semana, Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a condução da atual política monetária. Desta vez, o presidente disse que Campos Neto é seu "adversário político" e o associou ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"O presidente do Banco Central é um adversário político, ideológico e adversário do modelo de governança que nós fazemos. Ele foi indicado pelo governo anterior e faz questão de dar demonstração de que não está preocupado com a nossa governança", declarou. Lula lembrou que o mandato de Campos Neto se encerra em 2024, e que o governo poderá indicar um novo nome para o posto. "Nós estamos chegando no momento de trocar o presidente do Banco Central", destacou. "Eu acho que as coisas vão voltar à normalidade, porque o Brasil é um País de muita confiabilidade." O presidente também voltou a dizer que "os bancos não querem emprestar dinheiro" e que "querem especular e ganhar com a taxa de juros". "O nervosismo especulativo que está acontecendo não vai mexer com a economia brasileira", acrescentou. As críticas de Lula ao longo da semana chegaram a pressionar as cotações do dólar. Ontem, a moeda fechou em baixa de 0,39%, a R$ 5,44, o que foi atribuído por operadores à entrada de recursos de exportadores para aproveitar o aumento das cotações nos últimos dias. Na semana, o dólar acumulou ganho de 1,09%. Arroz Em outra entrevista, desta vez à Rádio Meio, do Piauí, Lula fez comentários sobre a decisão do governo de cancelar leilão para compra de arroz importado. Segundo ele, essa decisão foi tomada por conta da "falcatrua de uma empresa", sem citar nomes.