Dados da oferta da Sabesp mostram rito bem estruturado para privatização, diz consultor

"Me chamou a atenção na apresentação de ontem a data do cronograma bem definido para cada etapa da operação. O Estado se organizou bem para a operação e certamente isso deve atrair os investidores. Mas vamos aguardar as apresentações que o governador Tarcísio de Freitas está fazendo em Nova York", afirma.

A expectativa é que a oferta movimente cerca de R$ 16 bilhões, conforme as premissas publicadas no documento de apresentação da transação, divulgado na noite de ontem. O governo espera concluir a operação em 22 de julho.

Os detalhes divulgados pelo governo do Estado de São Paulo para a oferta de privatização da Sabesp mostram que a administração estadual se estruturou bem para o evento, avalia Percy Soares Neto, consultor e ex-diretor executivo da Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon). Segundo ele, essa percepção pode ajudar a atrair interesse do investidor privado.

O especialista destaca o mecanismo que dá permissão para que o investidor de referência que apresentar melhor book (preço e quantidade de ações) tenha o chamado "right to match" (direto de equiparar).

Ele lembra que o dispositivo foi apresentado de última hora, mas diz que ainda é cedo para avaliar como as empresas vão interpretá-lo. "Quem se beneficia com isso? Quem dos competidores vê com melhores olhos o mecanismo colocado?", questiona Soares.

Na avaliação do ex-diretor associação de empresas privadas do setor, a privatização da Sabesp será um marco para o mercado na área de saneamento básico no Brasil, já que há poucas empresas do setor com capital aberto e sem controle estatal.