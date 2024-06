Lula sobre arroz: governo financiará áreas de outros Estados para evitar dependência de 1 local

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou, nesta sexta-feira, 21, que o governo vai financiar regiões produtivas de arroz de outros Estados brasileiros, além do Sul, para evitar a dependência de apenas uma área. A declaração ocorreu em entrevista à Rádio Meio, no Piauí. Lula falava sobre a importação do arroz para coibir a alta nos preços, com as enchentes no Rio Grande do Sul.

"Por quê que eu vou importar? Por que o arroz tem que chegar na mesa do povo no mínimo a R$ 20 um pacote de cinco quilos. Que compre a R$ 4 um quilo de arroz, mas não dá para ser um preço exorbitante", disse Lula.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente continuou: "E vamos, inclusive, financiar áreas de outros Estados, produtivas de arroz, para não ficar dependendo de apenas uma região."