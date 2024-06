Lula diz que sistema financeiro quer especular e que decisão do Copom foi 'sem critério'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a criticar, nesta sexta-feira, 21, a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, de manter a taxa básica de juros, a Selic, no patamar de 10,50%, ao dizer que a medida ocorreu "sem critério". As declarações ocorreram em entrevista à Rádio Meio, do Piauí. Na ocasião, Lula fazia comparações do seu mandato com o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sustentou que o atual governo realiza mais investimentos que o antecessor. O presidente chegou a dizer que não está preocupado com pesquisas de opinião.

Em seguida, o presidente mencionou a decisão do Banco Central e criticou o sistema financeiro brasileiro.

"Temos consciência de que as coisas estão acontecendo", disse Lula, em defesa das ações do seu governo. "A Caixa Econômica e o Banco do Brasil, sozinhos, têm mais créditos disponibilizados hoje do que os outros três bancos grandes. Por que isso? Porque o sistema financeiro brasileiro não está preocupado em fazer investimento na produção, no setor produtivo."