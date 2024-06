Lula diz que presidente do BC é adversário político e adversário de modelo de governança

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira, 21, que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é seu "adversário político" e o associou ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em entrevista à Rádio Mirante News, do Maranhão, Lula voltou a fazer críticas à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, de interromper as quedas na taxa de juros e manter a Selic no patamar de 10,50%, apesar de o governo insistir que é necessário que a instituição baixe o porcentual.

"O presidente do Banco Central é um adversário político, ideológico e adversário do modelo de governança que nós fazemos. Ele foi indicado pelo governo anterior e faz questão de dar demonstração de que não está preocupado com a nossa governança", declarou Lula.

Ele relembrou que o mandato de Campos Neto se encerra em 2024 e que o governo poderá indicar um novo nome para o posto. "Nós estamos chegando no momento de trocar o presidente do Banco Central", destacou. "Eu acho que as coisas vão voltar à normalidade, porque o Brasil é um País de muita confiabilidade."