Juros: taxas caem com melhora do câmbio e Treasuries, apesar de crítica de Lula ao BC

Os juros futuros terminaram a sessão em baixa, assegurada pelo recuo do dólar, alívio na curva dos Treasuries e a melhora na perspectiva de solução para a desoneração da folha de pagamentos abriram espaço para uma correção técnica. Uma nova rodada de críticas do presidente Lula ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chegou a reduzir a queda das taxas locais no meio da tarde, mas estas conseguiram retomar o ritmo.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,585%, de 10,622% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 caía de 11,22% para 11,13%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,50% (de 11,60%) e o DI para janeiro de 2029, de 11,92% (de 12,04%). Na semana, as taxas curtas recuaram e as longas subiram, com ganho de inclinação para a curva.

Em dia de agenda esvaziada no Brasil, o mercado pela manhã acompanhou a instabilidade vista no câmbio, mas à tarde o dólar se firmou em baixa e permitiu ajustes na curva. "O mercado passou do ponto com a precificação de alta nas reuniões do Copom de setembro em diante. Embora o Banco Central possa elevar os juros, a curva me parece esticada", afirma o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi. O dólar à vista caiu 0,39%, a R$ 5,4408, após ter tocado ontem o maior nível desde julho de 2022.