Intenção de consumo sobe pela 3ª vez seguida, mas crédito difícil indica cautela, mostra CNC

Já o sub indicador que mede a satisfação dos consumidores com o acesso ao crédito não apresentou variação no mês, permanecendo estável devido aos desafios do mercado de crédito.

Em junho, 31,4% dos entrevistados consideraram mais fácil o acesso ao crédito, o mesmo porcentual de maio. Por outro lado, a fatia de consumidores que consideraram o acesso mais difícil aumentou para 37,8%, aproximando-se da maior taxa registrada em julho de 2023, quando o porcentual chegou a 37,9%.

A ICF cresceu em ambas as faixas de renda analisadas, com maior intensidade nas famílias com renda abaixo de 10 salários mínimos, que registraram alta de 0,6% no consumo. Entre as famílias com renda acima de 10 salários mínimos, o aumento foi de 0,2%. A satisfação com o acesso ao crédito, no entanto, seguiu caminhos diferentes entre as faixas de renda: aumento de 0,8% nas famílias de maior renda e redução de 0,3% naquelas com menor renda.

"A necessidade de equilibrar o crédito, a manutenção da inadimplência e a incerteza no mercado de trabalho leva as famílias a serem mais cautelosas com seu consumo", afirmou o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros.