EUA: preços de residências alcançam nível recorde em maio

Os preços de residências nos EUA alcançaram nível recorde em maio, com a baixa disponibilidade de imóveis no mercado continuando a gerar guerras de ofertas entre compradores de imóveis em alguns mercados.

Segundo a Associação Nacional de Corretores (NRA, na sigla em inglês), a mediana do preço do moradias usadas cresceu 5,8% no mês passado ante maio de 2023, para US$ 419.300, valor recorde desde o começo da série histórica, em 1999.

Os preços altos, junto das taxas hipotecárias elevadas, diminuíram a quantidade de vendas nesta primavera do hemisfério norte, em um período tradicionalmente aquecido em vendas. As vendas caíram 0,7%, se comparadas a abril, e 2,8%, se comparadas com o ano anterior.

Embora a demanda esteja baixa, os preços das casas continuam subindo porque as elevadas taxas hipotecárias estão dissuadindo os potenciais vendedores de colocarem seus imóveis à venda, mantendo a oferta de casas no mercado abaixo do normal. As vendas de casas de preço elevado também estão crescendo mais rapidamente do que as vendas de casas de preço médio ou acessíveis, aumentando o preço médio.