Bolsas de NY fecham perto da estabilidade, observando publicações de dados e bancos em queda

O índice Dow Jones encerrou a sessão em alta de 0,04%, aos 39.150,33 pontos; o S&P 500 recuou 0,16% aos 5.464,62 pontos; e o Nasdaq teve queda de 0,18%, aos 17.689,36 pontos. Na semana, houve alta de 1,45% do primeiro e 0,61% do segundo, enquanto o Nasdaq ficou estável.

O setor bancário também foi destaque, com a publicação de um relatório por autoridades colocando questões sobre os planos de resolução de algumas das maiores instituições financeiras do país.

As bolsas de Nova York fecharam perto da estabilidade nesta sexta-feira, 21, observando indicadores mais forte que o esperado da economia americana, e em mais uma sessão com forte atenção ao desempenho da Nvidia. O desempenho das ações ligadas à inteligência artificial segue como um grande guia para o mercado, e analistas apontam que deve seguir impulsionando os índices nos próximos meses.

O PMI composto americano subiu a 54,6 na preliminar de junho, máxima em 26 meses, puxado por alta inesperada do setor de serviços (55,1) e queda menor que a estimada do setor industrial (51,9). Já as vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram 0,7%, em ritmo menor do que o previsto.

Para o Bank of America (BofA), a boa performance da economia americana deve continuar, impulsionada por aceleração do emprego, aumento na oferta de mão de obra e mudanças na política fiscal. No entanto, esse desempenho ainda envolverá uma desaceleração para 2% ao longo do tempo, apoiando o processo de desinflação e permitindo cortes de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em dezembro, avalia o banco.

A Capital Economics afirma que o índice acionário S&P 500 deve continuar a subir, nos próximos meses, e elevou sua projeção para ele ao fim deste ano. A consultoria diz esperar agora que o S&P 500 chegue ao final deste ano em 6 mil pontos, quando antes projetava 5.500. Para o fim de 2025, revisou sua expectativa de 6.500 a 7 mil pontos.