Bolsas da Ásia fecham em baixa, com ações de tecnologia pressionadas pelo Nasdaq

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 21/06/2024 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, após o desempenho negativo do Nasdaq em Nova York ontem pesar em ações de tecnologia em Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan.

Liderando as perdas na Ásia, o índice Hang Seng caiu 1,67% em Hong Kong, a 18.028,52 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,83% em Seul, a 2.784,26 pontos, o Taiex cedeu 0,65% em Taiwan, a 23.253,39 pontos, e o japonês Nikkei teve perda marginal de 0,09% em Tóquio, a 38.596,47 pontos.