Vale atualiza estimativas para divisão de Metais de Transição Energética

A mineradora estima ainda produção entre 375-410 mil toneladas de cobre em 2026, com crescimento de 5% após a implementação das iniciativas de revisão de ativos, com dispêndios totais de US$ 800 milhões (capacidade run rate e confiabilidade em Sudbury e Salobo) e 30% de aumento da produtividade em Sudbury.

A Vale atualizou nesta quinta-feira, 20, suas estimativas para a divisão de Metais de Transição Energética. Os dispêndios para o período de 2024 a 2026 devem somar US$ 650 milhões para capacidade Run rate e confiabilidade; US$ 150 milhões para Sudbury e Salobo; e US$ 350 milhões para exploração e desenvolvimento de projetos.

A Vale também prevê custo entre US$ 3,5 mil e US$ 4 mil por tonelada em 2026 para o cobre, e entre US$ 11,5 mil e US$ 13,5 mil por tonelada em 2026 para níquel. Após os ganhos iniciais da revisão de ativos, ambos os custos devem recuar 10%, projeta a companhia.

Com a revisão de ativos de metais de transição energética, o Ebitda incremental estimado deve ser de aproximadamente US$ 400 milhões até 2026, e de US$ 1,3 bilhões com a potencial entrega de ativos a partir de 2028.

O gasto total com a revisão deve somar US$ 800 milhões até 2026, e US$ 3,3 bilhões a partir de 2028. Já a criação de valor deve ser de US$ 2 bilhões até 2026, indo para US$ 6 bilhões a partir de 2028.