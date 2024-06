Tesouro confirma captação de US$ 2 bi em bonds sustentáveis à taxa de 6,375%

O Tesouro informou nesta quinta-feira, 20, que captou US$ 2 bilhões em bonds com compromissos ambientais e sociais, com vencimento em 22 de janeiro de 2032. Os bonds foram colocados oferecendo ao investidor uma taxa de retorno de 6,375%, como antecipou o Broadcast. O título sustentável tem cupom semestral de juros de 6,125% a.a., cujo primeiro pagamento será realizado em 22 de janeiro de 2025.

De acordo com o órgão, o spread da operação ficou em 212.80 pontos-base acima da Treasury (título do tesouro norte-americano) de referência. A emissão foi realizada ao preço de 98,510% do seu valor de face.

A emissão, segundo o Tesouro, atraiu interesse significativo de investidores, com um ápice de 219 ordens no livro de ofertas. A demanda superou largamente o volume emitido, com o livro de ordens em cerca de US$ 4,7 bilhões. A alocação final contou com ampla participação de investidores não residentes, sendo cerca de 77% oriundos da Europa e da América do Norte. A América Latina, incluindo o Brasil, respondeu por 14%.