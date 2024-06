TCU alerta risco em estratégia do governo de considerar piso da meta para limitar orçamento

O Tribunal de Contas da União (TCU) alertou o governo que o risco de descumprimento da meta anual de resultado primário se eleva com a estratégia da equipe econômica de limitar o orçamento tendo como referência o piso inferior da banda fiscal, e não o centro da meta. O arcabouço fiscal admite que o resultado fiscal ao fim do ano seja pior que o alvo definido em 0,25 ponto porcentual. Neste ano, isso significa que a União pode registrar um déficit de R$ 28,8 bilhões, tendo em vista a meta de zerar o rombo do primário. Até agora, o governo tem conseguido manter o déficit dentro dessa tolerância, concluindo, por isso, que não haveria necessidade de limitação de empenho e de movimentação financeira do orçamento.

Esse comportamento, contudo, levantou uma preocupação na área técnica da Corte de Contas. A análise foi feita no processo de acompanhamento sobre o 1º relatório bimestral de avaliação de Receitas e Despesas, julgado ontem pelo plenário do TCU. No documento escrutinado pelo tribunal, divulgado em março, o governo havia projetado um déficit primário de R$ 9,3 bilhões (-0,08% do PIB), resultado inferior ao centro da meta, mas superior ao limite interior da banda. A única ação tomada à época foi a realização de um bloqueio de R$ 2,9 bilhões, mas em razão do excesso de despesas sujeitas ao limite - movimento que foi revertido no 2º relatório bimestral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Diante de tais projeções atualizadas, a publicação conclui que, 'considerando o limite inferior da meta de resultado primário, as projeções não indicam necessidade de limitação de empenho e de movimentação financeira'. Nota-se, portanto, que o Poder Executivo está considerando o atingimento do limite inferior do intervalo de tolerância da meta fiscal, e não o centro da meta em si, para definir pela necessidade ou não da aplicação da limitação de empenho e movimentação financeira", observou a área técnica do TCU, para quem, além de elevar o risco de descumprimento das metas anuais, a estratégia pode afetar a credibilidade das regras fiscais e comprometer a gestão fiscal dos próximos anos.