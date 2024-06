RS encerra colheita da safra 2023/24 de arroz com 1% menos ante 2022/23, diz Irga

O Rio Grande do Sul encerrou a colheita do arroz da safra 2023/24, informou em nota o Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga). A produção total alcançou 7,162 milhões de toneladas, queda de apenas 1% em relação à temporada passada, que somou 7,239 milhões de toneladas.

Ainda conforme o Irga, na safra 2023/24 foram semeados 900.203 hectares de arroz irrigado, sendo colhidos 851.664,22 hectares, que correspondem a 94,61% da área semeada, com uma média de produtividade de 8.410 quilos por hectare.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com levantamento semanal do Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) do Irga, em decorrência das enchentes registradas no Estado, foram perdidos 46.990 hectares de área plantada com o cereal, equivalentes a 5,22% do total semeado. Os prejuízos se concentram principalmente na região central do Estado.