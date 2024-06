Petróleo fecha em alta, após redução de estoques nos EUA acima das expectativas

O petróleo subiu nesta quinta-feira, 20, apoiado pela redução nos estoques da commodity nos Estados Unidos ao longo da última semana, e conforme a demanda se fortalece na maior economia do mundo, durante a temporada de viagens na região.

O WTI para agosto fechou com alta de 0,72% (US$ 0,57), a US$ 81,29 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para agosto subiu 0,75% (US$ 0,64), a US$ 85,74 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Nesta quinta-feira, o contrato mais líquido do Brent passou a ser o negociado para vencimento em setembro na ICE, e este subiu 0,68% (US$ 0,57), a US$ 84,86 o barril.