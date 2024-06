Para diretor do BC, é visível a diminuição da concentração no sistema financeiro brasileiro

O diretor de Regulação do Banco Central, Octávio Damaso, disse nesta quinta-feira, 20, que é visível a diminuição da concentração no sistema financeiro brasileiro. Isso, segundo Damaso, é verdade especialmente quando se leva em conta as áreas onde predominam o crédito livre, a concorrência e as forças de mercado.

"Onde a gente abriu para concorrência, onde a gente deixou o crédito livre, as forças de mercado funcionarem, a coisa desenvolveu e você tem um grau de concentração menor", disse Damaso, em um congresso da Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos (Abipag). "Onde a gente ainda atua de uma forma mais direcionada, você acaba tendo um grau de concentração maior. Fica a reflexão."

O diretor acrescentou que o BC tem tido foco em promover um sistema financeiro mais eficiente, com competição. Segundo Damaso, a agenda de inovação e tecnologia da autarquia pode ser usada para avançar nesse tema.