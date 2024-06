MDB está trabalhando em 3 alternativas para compensação da desoneração, afirma Braga

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, disse nesta quinta-feira, 20, que seu partido apresentará, em até duas semanas, três projetos como alternativa de compensação para a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores e de prefeituras. Esses projetos, conforme Braga, podem aproveitar sugestões já colocadas na mesa de negociações pelos senadores - como o "Refis" de multas de agências reguladoras e o uso de depósitos judiciais esquecidos, por exemplo.

Segundo o líder do MDB, outras legendas também devem fazer o mesmo esforço de apresentar nas próximas semana alternativas para compensar a desoneração.

Eduardo Braga disse que a próxima semana no Senado será semipresencial por causa das festas juninas. Por isso, a pauta será menos polêmica e com assuntos consensuais. Na semana seguinte, os congressistas devem retomar a análise de propostas prioritárias. Braga citou a discussão do projeto do crédito de carbono e o código eleitoral entre essas prioridades.