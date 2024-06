Juros: ajuste ao Copom perde força com piora do câmbio e reduz queda das taxas

Os juros futuros fecharam a sessão em baixa nos contratos de curto e médio prazos e estáveis nos vencimentos longos. As taxas estiveram em baixa em toda a extensão da curva, de maneira mais acentuada nos vértices intermediários, mas à tarde houve boa redução do fôlego, dada a deterioração do câmbio, receios relacionados à transição no Banco Central, aumento da cautela no exterior e com a piora da percepção de risco fiscal no pano de fundo.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,630%, de 10,714% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 caía de 11,35% para 11,23%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,60% (de 11,67%) e a do DI para janeiro de 2029 apontava 12,03%, estável.

A decisão de manter a Selic em 10,50% e por consenso representou um alívio para o mercado. Uma divisão do placar nos moldes da última reunião, com os diretores indicados pelo governo Lula defendendo um corte na taxa, minaria ainda mais a credibilidade do Banco Central e esvaziaria o argumento de que as ações são técnicas. Também agradou a apresentação do cenário alternativo no comunicado do Copom, no qual a inflação converge à meta de 3% considerando a Selic estável por todo o horizonte relevante da política monetária, que, por ora, é 2025.