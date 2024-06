Em posse na Petrobras, Magda afirma estar alinhada a Lula

Ao tomar posse nesta quarta-feira, 19, no cargo, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que a sua gestão "está totalmente alinhada com a visão do presidente" Luiz Inácio Lula da Silva. Magda foi nomeada no lugar de Jean Paul Prates, que entrou em atrito com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. "Nossa gestão está totalmente alinhada com a visão do nosso presidente Lula e do governo federal. Afinal, eles são os nossos acionistas majoritários", disse ela.

A nova presidente da estatal afirmou ainda que Lula pediu a ela para "movimentar" a Petrobras, porque a empresa "impulsiona o PIB". Segundo Magda, em contato com Lula, quando foi convidada para assumir o cargo, ele disse que "não queria confusão na empresa".

"Aproveito a oportunidade para contar a encomenda que me foi dada pelo presidente. A missão dada pelo presidente foi a de movimentar a Petrobras, porque ela impulsiona o PIB do País. Ele me pediu para gerir a Petrobras com respeito à sociedade brasileira", disse. "Ele (Lula) me disse que tem grande carinho pela Petrobras, que a sociedade brasileira ama a Petrobras, e que não quer confusão nessa empresa", afirmou a executiva.